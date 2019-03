Nintendo Switch: Kommt 2019 ein weiteres klassisches "Zelda"-Spiel?

Ein klassisches "Legend of Zelda"-Spiel für die Nintendo Switch ist bereits in Planung. Nintendo hat womöglich aber noch mehr vor: Wir bekommen angeblich bald noch einen zweiten 2D-Titel mit Link in der Hauptrolle.

Dass Nintendo zeitnah einen weiteren Titel aus der beliebten "Legend of Zelda"-Reihe neu auflegen möchte, berichtet Nintendo Insider. Das Portal beruft sich auf Nutzer aus dem Forum von GameFAQs. Der User "Vergeben" bezieht sich dort unter anderem auf entsprechende Quellen, die ihm die entsprechende Info gesteckt haben sollen. Der Nutzer erwies sich mit seinen Prognosen in der Vergangenheit durchaus als zuverlässig, hat allerdings auch keine weiße Weste mehr.

Zelda erobert die Switch

Um welchen "Legend of Zelda"-Titel es sich handelt, ist bislang nicht bekannt. Das Spiel soll nicht so groß wie "Zelda: Link's Awakening" und nur über den eShop von Nintendo erhältlich sein. Eine Ankündigung könnte schon in den nächsten Monaten erfolgen, womöglich schon zur diesjährigen E3 im Juni 2019. Das bisher offiziell nicht erwähnte Zelda-Spiel soll zudem vor "Link's Awakening" verfügbar sein. Vielleicht streut Nintendo das 2D-Game ein, um uns die Wartezeit zu verkürzen.

"Zelda: Link's Awakening" für die Nintendo Switch ist hingegen bereits offiziell. Der Hersteller zeigte am 13. Februar 2019 auf dem Nintendo Direct, was Gamer künftig erwartet – darunter war eben auch eines der epischen Link-Abenteuer. Womöglich dürfen wir uns auch darauf einstellen, dass es auf der Switch bald noch mehr Zelda-Spiele gibt.