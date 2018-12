Nintendo Switch: Kommt künftig jedes Jahr ein "The Legend of Zelda"?

Bereits 1986 brachte Nintendo den ersten Teil der Reihe "The Legend of Zelda" auf den Markt, damals für das NES. Seitdem ist eine Vielzahl von Nachfolgern und Ablegern erschienen. Auch auf die Nintendo Switch hat es der Protagonist Link bereits geschafft. Und möglicherweise, werden in den nächsten Jahren noch zahlreiche weitere Abenteuer folgen, in denen der Held Prinzessin Zelda oder gleich die ganze Welt rettet.

"Nintendo ist daran interessiert, jedes Jahr ein Zelda-Spiel für die Switch zu veröffentlichen", vermutet Eurogamer. Zumindest eine Neuauflage von "Skyward Sword" für die Switch wird es in nächster Zeit aber anscheinend nicht geben. Ein Sprecher von Nintendo erteilte diesen Spekulationen eine klare Absage.

Neuauflage statt neues Spiel?

Trotzdem scheint die Idee, dass Nintendo jährlich ein neues "The Legend of Zelda" für Nintendo Switch herausbringen könnte, gar nicht mal so abwegig zu sein. Schließlich verkaufen sich "Zelda"-Spiele fast immer außerordentlich gut. Zuletzt erschien 2017 "The Breath of the Wild" als einer der ersten Top-Titel für die Nintendo Switch, 2018 war mit "Hyrule Warriors Definitive Edition" ein überarbeiteter Ableger des Wii-U-Titels "Hyrule Warriors" an der Reihe. 2019 könnte also schon das nächste Spiel der Reihe folgen.

Der geeignete Zeitpunkt für die Ankündigung eines neuen "The Legend of Zelda" für die Switch könnte die Show rund um die alljährlichen Game Awards sein, die dieses Jahr am 6. Dezember 2018 stattfindet. In der Vergangenheit hat Nintendo diese Bühne nämlich bereits genutzt, um neue Spiele oder DLCs anzukündigen. Ein ganz neues "Zelda"-Abenteuer erscheint allerdings eher unwahrscheinlich. Vermutlich erwartet uns also eine weitere Neuauflage. In Frage kämen zum Beispiel "Wind Waker", "Majora's Mask", "Ocarina of Time" oder "A Link Between Worlds". Nur eben nicht "Skyward Sword".