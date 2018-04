Nintendo Switch: Labo-Pappteile lassen sich kostenlos ausdrucken

Mit Nintendo Labo und einer Nintendo Switch habt ihr die Möglichkeit, kuriose, interessante und witzige Geräte aus Pappe zu bauen. Dabei müsst ihr offenbar nicht nur auf die offiziellen Bauteile zurückgreifen, die ihr im Handel kaufen könnt. Einzelne Elemente lassen sich anscheinend auch selbst drucken – einen entsprechenden Drucker vorausgesetzt.

Eine Vielzahl an Druckvorlagen hat Nintendo auf seiner japanischen Webseite veröffentlicht. Habt ihr Nintendo Labo, geht euch mit eurer Switch also das Bastelmaterial nicht aus. Unter den Vorlagen dürften sich auch Fahrzeuge befinden, die ihr durch die Vibration der Joy-Cons antreibt. Es gibt zudem ein Robot Kit, mit dem ihr offenbar kleine lustige Maschinen entwerfen könnt.

Passendes Produkt Nintendo Switch

Stabile Pappe empfohlen

Wenn ihr Teile für Nintendo Labo selbst drucken wollt, empfiehlt sich ein Drucker, der auch Pappe bedrucken kann. Alternativ könntet ihr die Vorlagen aber auch auf Papier ausdrucken und als Schablone über die Pappe legen. Reine Papier-Konstruktionen, in die ihr die Nintendo Switch selbst einsetzt, könnten dagegen eine Gefahr für die Konsole werden, wenn sie das Gewicht nicht tragen können.

Nintendo Labo erscheint in Deutschland am 27. April 2018. Mit dem Set könnt ihr beispielsweise Dinge wie Arcade-Maschinen, Mini-Klaviere oder witzige Fahrzeuge basteln. Über die Nintendo Switch selbst erstellt und verknüpft ihr dann Funktionen, um eurem Werk Leben einzuhauchen. Das Kreativ-Set richtet sich dabei nicht nur an Kinder. In einem Video erklärt euch der Hersteller mehr zu der Bastelei und zeigt ein paar Beispiele.