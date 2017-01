Nintendo Switch: Mitgelieferter Joy-Con Grip lädt die Controller nicht

Vorbesteller einer Nintendo Switch müssen jetzt stark sein: Das mitgelieferte Joy-Con Grip kann die Mini-Controller beim Zocken nicht aufladen. Wollt Ihr das, müsst Ihr Zubehör kaufen.

Das dürfte einige Vorbesteller ärgern: Wie Eurogamer berichtet, kann das mitgelieferte Joy-Con Grip, also die Halterung, die die beiden Mini-Controller in einen großen verwandelt, eben jene nicht mit Strom versorgen. Wollt Ihr sie aufladen, müsst Ihr die Joy-Cons wohl ans Tablet anbringen und ins Dock legen oder das Tablet an den Strom anschließen. Das klingt jetzt erstmal halb so wild, bedeutet aber, dass Ihr nicht am Fernseher spielen könnt, wenn den Joy-Cons der Strom ausgegangen ist.

Joy-Con Charging Grip kostet extra

Wollt Ihr das ändern, müsst Ihr Zubehör kaufen. Das Joy-Con Charging Grip verfügt, wie der Name schon sagt, über die Möglichkeit, die Controller zu laden. Dafür verbaut Nintendo einen USB-C-Port. Außerdem sieht das Gadget durch das durchsichtige Plastik etwas netter aus als das mitgelieferte Pendant ohne Lade-Funktion. In den USA ruft das japanische Unternehmen 29,99 US-Dollar für das Zubehör auf.

Mit einer Ladung sollen die Joy-Cons laut Eurogamer bis zu 20 Stunden lang durchhalten. Bis die beiden Minis voll aufgeladen sind, können bis zu 3,5 Stunden vergehen. Wie das in der Praxis aussieht, lässt sich vor dem Release der Konsole am 3. März 2017 aber schwer sagen. Trotzdem solltet Ihr wohl schon einmal 30 bis 35 Euro zusätzliches Zubehör fürs Charging Grip einplanen.