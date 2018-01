Nintendo Switch: Netflix-Unterstützung derzeit nicht geplant

Die Nintendo Switch erhält in absehbarer Zeit keine Netflix-App

Die Nintendo Switch und Netflix kommen wohl nicht zusammen: Die Unterstützung für den Video-Streaming-Dienst wird die Konsole in absehbarer Zeit eher nicht erhalten. Womöglich sind die Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen nicht gut verlaufen.

Auf Twitter hat Nintendo Screens die Frage an den Netflix-Support gestellt, wann die entsprechende Streaming-App für die Switch erscheint. Die Antwort darauf lautet übersetzt: "Es gibt derzeit keine Pläne für Netflix auf der Nintendo Switch". In naher Zukunft dürfte der VOD-Service seinen Weg also nicht auf die Konsole finden.

Verhandlungen gescheitert?

Die Antwort dürfte einige von euch leicht überraschen. Im März 2017 hat Nintendo noch verkündet, dass Verhandlungen mit den Streaming-Anbietern laufen. Namentlich genannt wurde von Reggis Fils-Aime, COO von Nintendo America, dabei auch Netflix. Aber zu diesem Zeitpunkt wurde bereits kein grober Zeitraum für die Veröffentlichung genannt. Womöglich sind die Gespräche mit den Streaming-Diensten nicht so verlaufen, wie es Nintendo geplant hat.

Wieso die Netflix-App für Nintendos Handheld-Hybrid derzeit nicht einmal geplant ist, bleibt unklar. Ebenso fehlen auch weiterhin YouTube und Amazon Prime Video auf der Switch. Falls ihr unterwegs also Filme und Serien schauen möchtet, müsst ihr beispielsweise auf euer Smartphone oder Tablet ausweichen. Zumindest momentan heißt das aber nicht, dass ihr die Streaming-Dienste nie auf der Konsole nutzen könnt – ein offizielles Statement dazu gibt es nämlich noch von keinem der beiden Unternehmen.