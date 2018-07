Nintendo Switch: Neue Geräte sollen besser gegen Hacker geschützt sein

Vor Monaten meldeten Hacker, dass es möglich sei, die Nintendo Switch so zu manipulieren, dass sie modifizierte Firmware und sogar ROMs wiedergeben kann, die nicht aus offizieller Quelle stammen. Nun hat Nintendo aber offenbar eine Lösung für das Problem in Angriff genommen.

Wie der Konsolen-Hacker @SciresM auf Twitter berichtet, sind erste Ausgaben der Nintendo Switch im Handel gesichtet worden, die vom Hersteller gegen die ausgenutzte Schwachstelle abgesichert wurden. Nach einem Bericht von ArsTechnica beruht die Lösung von Nintendo aber offenbar nicht auf einer neuen Version des Nvidia Tegra-Chips oder einer neuen Firmware. Auf den abgesicherten Konsolen soll sogar noch nicht einmal die aktuelle Firmware installiert sein.

Alte Ausgaben der Switch bald begehrt?

Stattdessen wird vermutet, dass Nintendo die Sicherheitslücke der Nintendo Switch mithilfe des sogenannten "iPatch"-Systems im Tegra-Chip schließt. Dazu soll noch während der Fertigung der Nintendo Switch zusätzlicher Code auf die Hardware übertragen werden, welcher das Ausnutzen des sogenannten "Fusée Gelée"-Exploits verhindert.

Die Hacker, welche die Sicherheitslücke ursprünglich entdeckten, informierten Nintendo bereits Monate vor der Enthüllung ihres Fundes. Aus diesem Grund hatte der Hersteller einen zeitlichen Vorsprung, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Nintendo Switch-Konsolen, welche schon vor Monaten hergestellt und per iPatch gegen den "Fusée Gelée"-Exploit geschützt wurden, enthalten deswegen ab Werk offenbar auch noch die Firmware 4.1.0 und nicht die aktuelle Version 5.0.0. Laut @SciresM bedeute dies allerdings, dass die Geräte gegenüber einem anderen Exploit anfällig sind, der "Deja Vu" heißen soll.

Wie auch @SciresM in seinem Tweet mutmaßt, könnten ältere Nintendo Switch-Konsolen, welche sich weiterhin hacken lassen, in Zukunft zu einem begehrten Gut werden – auch wenn Nintendo modifizierte Exemplare mittlerweile von seinen Online-Diensten ausschließt. Dies dürfte aber auch davon abhängen, ob findige Bastler nicht noch weitere Wege finden, der Konsole alternative Software aufzuzwingen. Wer so oder so an der Nintendo Switch interessiert ist, der sollte sich auf jeden Fall einmal das CURVED-Gewinnspiel angesehen haben.