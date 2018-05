Nintendo Switch: Neue Ladestation – leider ohne Wunsch-Feature

Nintendo hat in den USA eine neue Ladestation für die Nintendo Switch vorgestellt, die die kleine Kiste nicht nur mit Strom versorgt und auflädt, sondern auch für deutlich mehr Stabilität im "Tisch-Modus" sorgt. Allerdings wurde auf einen HDMI-Anschluß verzichtet. Die Einzelheiten:

Der bei der Nintendo Switch verbaute Standfuß sorgt nicht gerade für Jubelstürme. Schwer auszuklappen und selbst wenn ihr das kleine Plastikteil endlich nutzen könnt, lässt die Stabilität doch sehr zu wünschen übrig.

Passendes Produkt Nintendo Switch

Eine echte Alternative – fast!

Mit dem neuen "Charging Dock", das ab sofort in den USA zum schlanken Preis von 20 US-Dollar angeboten wird, gehören Wackelpartien im "Tisch-Modus" dann wohl endgültig der Vergangenheit an. Denn das kleine Teilchen verfügt über einen deutlich breiteren Standfuß, der hinten abgeklappt werden kann. So könnt ihr gleichzeitig die Switch aufladen – und dabei spielen. Das war bis jetzt aufgrund des doch sehr unglücklich platzierten USB-C Anschlusses im "Tisch-Modus" nicht möglich.

Also an alles gedacht? Leider nicht ganz! Denn was dem neuen Dingelchen fehlt, ist ein HDMI-Anschluß, um das frech bepreiste Zusatz-Dock zum Betrieb am TV obsolet zu machen. Es wäre natürlich der Knaller gewesen, wenn sich das neue Charging-Dock auch gleichzeitig dafür geeignet hätte. Denn für ein weiteres Dock müsst ihr bekanntlich nach wie vor die mit Sicherheit überteuerten 80 bis 90 Euro auf den Tisch legen.