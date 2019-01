Nintendo Switch: "New Super Mario Bros. U Deluxe" ist ab sofort verfügbar

In "New Super Mario Bros. U Deluxe" verbergen sich Power-Ups ganz klassisch in den Fragezeichen-Boxen

Euch ist die 3D-Welt von "Super Mario Odyssey" viel zu modern und ihr wünscht euch ein klassisches Plattformspiel mit Multi-Talent Mario in der Hauptrolle? Dann dürfte "New Super Mario Bros. U Deluxe" etwas für euch sein. Mit geschickten Hüpfeinlagen gelangt ihr durch die Level. Im Vergleich zur ursprünglich für die Wii U erschienenen Fassung hat die Neuauflage einige Extras im Gepäck.

"New Super Mario Bros. U Deluxe" bietet euch gleich zwei Spiele im Paket: Ihr erhaltet neben "New Super Mario Bros. U" zusätzlich "New Super Luigi U". Letztgenannter Titel ist schwieriger und richtet sich laut Pressemitteilung an Nutzer, die schon viel Erfahrung mit Mario-Spielen oder Side-Scrollern haben. Insgesamt erwarten euch über 160 Level, durch die ihr bis zum Ziel hüpfen müsst.

Coop mit bis zu vier Spielern

Wenn ihr wollt, zockt ihr "New Super Mario Brios. U Deluxe" nicht alleine. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig auf einer Nintendo Switch durch die Level springen. Neben Mario, Luigi und Pilzkopf Toad könnt ihr die Figuren Mopsie und Toadette wählen. Die beiden letztgenannten Charaktere sollen sich an Spieler richten, die Hilfestellungen benötigen.

Toadette kann durch eine Superkrone zu Peachette werden. Sie beherrscht dann zwei Sprünge nacheinander und gleitet langsam zum Boden. Mopsie ist hingegen unbesiegbar und bekommt mehr Extraleben als andere Figuren.

Im klassischen Abenteuer-Modus müsst ihr Prinzessin Peach, Lieblings-Entführungsopfer von Bowser, erneut aus den Fängen der stacheligen Riesenschildkröte befreien. Das Spiel bietet aber noch weitere herausfordernde Modi. Etwa die 1-Up-Rallye, in der ihr möglichst lange in der Luft bleiben müsst. Ab dem 11. Januar 2019 ist "New Super Mario Bros. U Deluxe" für Nintendo Switch erhältlich.