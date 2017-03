Nintendo Switch nutzt "Friend Codes" zur Online-Verbindung von Spielern

Die Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017

Die "Friend Codes" sind zurück: Für die ab heute im Handel erhältliche Nintendo Switch hat der japanische Hersteller ein Feature vorgesehen, das Besitzern einer Wii oder eines 3DS bekannt vorkommen dürfte. Wenn Ihr Euch auf Eurer neuen Hybrid-Konsole mit Freunden verbinden wollt, ist dies aktuell nur über eine etwas umständliche Methode möglich.

Sobald Ihr für die Nintendo Switch einen Account erstellt habt, solltet Ihr über eine "Network ID" und über eine "User ID" verfügen, berichtet The Verge. Um Euch über die Konsole mit Freunden zu verbinden, sei allerdings die Eingabe eines "Friend Codes" notwendig. Einfach zu merken ist dieser jedoch nicht: Der Code soll zwölf Zeichen lang sein. Im Januar soll der Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime in einem Interview mit CNET noch behauptet haben, dass keine Friend Codes für die neue Konsole geplant seien.

Weitere Möglichkeiten folgen

Im Vergleich zur Wii sei die Eingabe des "Friend Codes" aber etwas vereinfacht worden: Nun müsse nur eine von zwei Personen den zwölfstelligen Code eingeben. Der jeweils andere Nintendo Switch-Besitzer könne daraufhin die Freundschaftsanfrage annehmen, anstatt ebenfalls den Code eingeben zu müssen. Gerade wenn Ihr zum Beispiel ohne Eure Konsole unterwegs seid und andere Switch-Besitzer kennenlernt, mit denen Ihr Euch verbinden wollt, ist das System womöglich etwas umständlich – oder Ihr lernt den Code auswendig.

In einem Statement gegenüber der Gaming-Seite Polygon soll Nintendo allerdings bestätigt haben, dass künftig weitere Methoden zum Versenden von Freundschaftsanfragen über die Nintendo Switch eingeführt werden. Außerdem sei es möglich, Spielern eine Anfrage zu schicken, mit denen Ihr kürzlich gespielt habt. Auch über WLAN sollen Nutzer sich gegenseitig als Freunde hinzufügen können – sofern beide ihre Switch bei sich haben.