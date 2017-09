Nintendo Switch Online-App: Update behebt die gröbsten Pannen

Die Online-App für die Nintendo Switch hat ein Update erhalten, das gleich mehrere störende Fehler beheben soll. Verbesserungen führt die Aktualisierung hauptsächlich am Voice-Chat-Feature durch. Wollt Ihr dieses auch mit einem Smartphone im Standby-Modus nutzen, müsst Ihr allerdings noch auf etwas achten.

Das Update für die App "Nintendo Switch Online" auf Version 1.1.0 macht den Voice Chat via Smartphone flexibler: Die Verbindung wird nach der Aktualisierung auch dann nicht unterbrochen, wenn Ihr die App im Hintergrund betreibt, etwa um auf eine Nachricht in WhatsApp zu antworten. Somit könnt Ihr Euer iOS- oder Android-Gerät auch dann noch für andere Dinge verwenden, wenn Ihr gerade ein Gespräch über die Nintendo-App führt – abgesehen von Telefonaten über andere Programme natürlich.

Nicht mit Energiesparmodus

Das zweite große Problem des Voice Chats war zuvor, dass die Verbindung abgebrochen wurde, sobald Euer Smartphone in den Standby-Modus wechselt. Dementsprechend musste der Bildschirm immer aktiv bleiben, was die Akkulaufzeit deutlich reduzierte. Nach dem Update von Nintendo Switch Online gehört auch dieses Problem der Vergangenheit an. Allerdings bleibt der Voice-Chat unter Android 6.0 (oder neuer) nur dann weiterhin im Standby-Modus aktiv, wenn kein Energiesparmodus ausgewählt ist.

Neben diesen größeren Verbesserungen enthält die Aktualisierung auch einige Bugfixes, auf die der Hersteller im Changelog aber nicht näher eingeht. Das Update für Nintendo Switch Online steht für iOS im App Store von Apple und für Android im Google Play Store zur Verfügung. Falls Ihr die Anwendung und Eure Nintendo Switch bereits fleißig nutzt und auf neue Spiele wartet, könnt Ihr Euch auf die heutige Nacht freuen: Bei der Nintendo Direct will das Unternehmen über kommende Spiele informieren, darunter auch "Super Mario Odyssey".