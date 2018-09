Nintendo Switch Online: Cloud-Spielstände verfallen bei Beendigung des Abos

Am 19. September 2018 geht Nintendo Switch Online an den Start. Der kostenpflichtige Dienst ermöglicht es euch nicht nur, online zu spielen, sondern auch Spielstände in der Cloud zu speichern, sofern die entsprechenden Titel dies unterstützen.

Diese Funktion solltet ihr allerdings besser nur nutzen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr euch langfristig an Nintendo Switch Online binden wollt. Denn in der Cloud gespeicherte Spielstände verfallen offenbar, sobald eure Mitgliedschaft endet. Das geht aus den FAQ auf der offiziellen britischen Webseite zum Online-Dienst hervor. Dort heißt es übersetzt: "Spielstände, die in der Cloud gespeichert sind, können nicht über die Dauer der Mitgliedschaft hinaus behalten werden." Selbst wenn ihr das Abo nur temporär pausiert, habt ihr bei Wiederaufnahme also wohl keinen Zugriff mehr auf die Spielstände.

Ausnahme nur für Retro-Spiele

Etwas anders sieht es bei gespeicherten Daten zu Retro-Titeln aus, die ihr über den Online-Dienst spielen könnt: "'Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online' verwendet die Cloud ebenfalls, sodass das Gleiche gilt. Allerdings werden die Daten lokal auf eurer Nintendo Switch gesichert, sodass ihr sie weiter verwenden könnt, wenn ihre eure Mitgliedschaft wiederaufnehmt."

Die Konkurrenz handhabt die Verwaltung von Online-Spielständen großzügiger: PS4-Besitzer benötigen zur Nutzung des Features zwar ein PlayStation-Plus-Abo. Nach dessen Beendigung bleiben die Spielstände aber sechs Monate lang in der Cloud bestehen. Erneuert ihr in dieser Zeit eure Mitgliedschaft, erlangt ihr wieder Zugriff darauf. Besitzt ihr dagegen eine Xbox One, könnt ihr sogar ohne jegliches kostenpflichtiges Abo eure Spielstände über die Cloud sichern und abrufen.