Nintendo Switch Online: Diese Klassik-Spiele kommen im Dezember

Die nächste Reihe von NES-Spielen steht in den Startlöchern: Nintendo Switch Online, der Abo-Service der Nintendo Switch, wird im Dezember 2018 um drei weitere Klassiker des Nintendo Entertainment System erweitert.

Puzzler kommen mit "Warios's Woods" auf ihre Kosten. Das Spiel erschien ursprünglich 1994 und taucht auf der Nintendo Switch nun wieder auf. Bei dem Game handelt es sich um eine eigene Interpretation des klassischen Tetris. Ihr spielt die Figur Toad und interagiert mit Blöcken, Monstern und Bomben.

"Ninja Gaiden": Die Rache des Ryu

Noch älter ist "Ninja Gaiden". Der Action-Titel erschien bereits 1989. In dem Game spielt ihr Ryu Hayabusa. Der tollkühne Held des Spiels will den Tod seines Vaters rächen. Zur Entspannung ist das Spiel allein wegen der vielen Kämpfe nicht geeignet. Die eintönige Musik mit reichlich synthetischen Klängen sorgt in dem Hack-and-Slay-Game aber noch einmal für besonders viel Hektik.

Das dritte Spiel im Bunde ist erneut ein Puzzle-Game: In "Adventures of Lolo" schlüpft ihr in die Rolle des Lolo, einem kleinen blauen Kreis mit Händen und Füßen. Lolo will Prinzessin Lala retten und muss dafür in insgesamt 50 Puzzlekarten jeweils drei Sterne finden. Damit ihm Feinde nicht in die Quere kommen, kann er Steine verschieben.

Der Dienst Nintendo Switch Online startete im September 2018. Zum Servicestart standen euch 20 NES-Klassiker zur Verfügung, darunter "Super Mario Bros. 3", "Donkey Kong" und "Tennis". Nintendo erweiterte den Spielekatalog seitdem monatlich um jeweils drei Titel. Im November stießen etwa "Metroid", "Mighty Bomb Jack" und "TwinBee" hinzu.