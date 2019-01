Nintendo Switch Online: Gibt es bald auch “Super Nintendo”-Spiele?

Seit September 2018 ist der Online-Service für die Nintendo Switch kostenpflichtig. Für Abonnenten bietet das Unternehmen eine wachsende Auswahl an NES-Klassikern an. Womöglich könnt ihr demnächst auch Spiele der nachfolgenden Konsolengeneration zocken: Gerüchten zufolge sind auch Klassiker vom Super Nintendo bald mit dabei. Darunter sind wohl einige bekannte Titel.

Der Twitter-Nutzer und Modder Kapu hat sich offenbar den Code des NES-Angebots für die Nintendo Switch näher angesehen. Dort soll er die Namen von 22 Spielen entdeckt haben, die ursprünglich für das Super Nintendo erschienen sind. Darunter seien bekannte Titel wie "The Legend of Zelda: A Link to the Past", "Super Mario World", "Super Metroid", "Super Mario Kart", "Kirby's Dream Course" und "Star Fox".

Logischer Schritt

Spiele-Klassiker vom Super Nintendo ergeben als Teil des Angebots von Nintendo Switch Online durchaus Sinn: Bislang hat der Hersteller monatlich nur neue NES-Titel hinzugefügt. Da Klassiker wie etwa "Mario Bros. 3", "Metroid" oder die ersten beiden "Zelda"-Teile bereits verfügbar sind, dürfte es bald an weiteren Highlights unter den Neuzugängen mangeln, sofern nicht die SNES-Titel folgen. Zudem soll die SNES Classic Mini wieder vom Markt verschwinden – die Switch könnte die Lücke dann schließen.

Für Nintendo Switch Online bezahlt ihr jährlich knapp 20 Euro. Dafür erhaltet ihr kostenlosen Zugriff auf die Bibliothek an Klassik-Spielen und könnt Switch-Games im Internet spielen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, über die dazugehörige Switch-Smartphone-App Voice-Chats zu starten.

Im zweiten Tweet am Ende der News findet ihr die Liste der SNES-Spiele, die offenbar im Code aufgetaucht sind. Vermisst ihr ein bestimmtes Game in der Liste?