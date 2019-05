Nintendo Switch Online: Das sind die neuen Retro-Spiele im Mai 2019

Wenn ihr ein Abo für Nintendo Switch Online besitzt und keine Lust auf neue Titel wie "Breath of the Wild" oder "Smash Bros. Ultimate" habt, steht euch auf der Konsole ein großes Angebot an Retro-Spielen zur Verfügung. Gleich drei neue NES-Klassiker erweitern diese Bibliothek im Mai 2019. Darunter eines, das Multi-Job-Talent Mario zum Bösewicht macht.

Ab dem 15. Mai 2019 erwartet euch etwa das Spiel "Donkey Kong Jr.". Während ihr im Vorgänger und Kult-Titel "Donkey Kong" noch mit Mario selbst durch die Level gesprungen seid und die Prinzessin retten musstet, ist es im Sequel etwas anders: Ihr spielt den Sohn von Donkey Kong. Und ihr müsst euren Vater befreien, den der in der Nintendo-Welt als strahlender Held bekannte Mario gefangen hat. Das Gameplay der beiden Spiele ähnelt sich dabei sehr: Ihr müsst in dem Plattformer Gefahren ausweichen und es bis ganz nach oben schaffen. Es gibt sogar einen Zwei-Spieler-Modus.

Mit Motorrad und Flossen

Unter den Neuzugängen für die Nintendo Switch befindet sich auch "Clu Clu Land". Als ein Ballonfisch sammelt ihr Gold ein, doch damit das nicht so einfach ist, wollen euch Gegner daran hindern. Gespielt wird aus der Vogelperspektive. Wenn ihr alle Goldbarren in einem Level gesammelt habt, gelangt ihr zur nächsten Stage.

Zuletzt könnt ihr euch noch auf "VS. Excitebike" freuen. In dem Spiel fahrt ihr mit einem Motorrad durch verschiedene Level. Wie es sich für wilde Offroad-Touren gehört, stehen euch dabei Hügel oder sogar Lastwagen im Weg. Wie das "Versus" im Titel bereits andeutet, gibt es einen Zwei-Spieler-Modus. Im Split-Screen könnt ihr dann gleichzeitig durch die Level fahren.

