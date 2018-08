Nintendo Switch: Online-Mitgliederservice kommt bald – das bringt er euch

Das Warten auf den Online-Mitgliederservice der Nintendo Switch hat bald ein Ende: Der Hersteller hat den sehnlichst erwarteten Dienst für die zweite Septemberhälfte 2018 bestätigt.

Nintendo Switch Online benötigt ihr, um auf der Konsole künftig mit anderen Spielern online zocken zu können. Dies gilt unter anderem für Titel wie "Splatoon 2", "ARMS", "Mario Kart 8 Deluxe" und "Mario Tennis Aces". Als zahlendes Mitglied des multifunktionalen Service bekommt ihr zudem Zugang zum Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online.

Passendes Produkt Nintendo Switch

NES-Titel online zocken

Hinter der Rubrik verbirgt sich eine Sammlung von klassischen NES-Titeln. Dazu zählen Spiele wie "Super Mario Bros. 3", "The Legend of Zelda" und "Dr. Mario". Diese werdet ihr erstmals auch online spielen können, kündigt Nintendo in einer Pressemitteilung an. Zudem erhaltet ihr in der zum Service dazugehörigen App Zugriff auf weitere Features und spezielle Angebote.

Teil von Nintendo Switch Online wird zudem das sogenannte Cloud-Backup. Dies ermöglicht euch, Spielstände kompatibler Spiele leicht zugänglich zu machen. Dies sei laut des Herstellers unter anderem dann von Vorteil, wenn ihr ein Spiel wieder aufnehmen wollt, eure Konsole aber verloren oder euch eine neue zugelegt habt.

Das Online-Abo für die Nintendo Switch könnt ihr für drei verschiedene Laufzeiten buchen: Für 30 Tage kostet der Dienst 3,99 Euro. Bei einer Laufzeit von 3 Monaten werden insgesamt 7,99 Euro fällig und für ein gesamtes Jahr lediglich 19,99 Euro.