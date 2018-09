Nintendo Switch Online: Spielstände bleiben bei Abo-Unterbrechung erhalten

Entwarnung für Nutzer von Nintendo Switch Online: Wenn ihr euer Abo unterbrecht, verfallen in der Cloud gespeicherte Spielstände doch nicht sofort. Offizielle Support-Webseiten von Nintendo hatten ursprünglich den unverzüglichen Verlust der Speicherdaten angekündigt.

Dem ist allerdings nicht so, wie nun aus den FAQ auf der US-Support-Seite zum Online-Service der Nintendo Switch hervorgeht: Dort heißt es zwar nach wie vor, dass ihr nach Beendigung eures Abos nicht mehr auf die Cloud-Spielstände zugreifen könntet. Allerdings lasse das Unternehmen euch 180 Tage Zeit, um eure Mitgliedschaft wieder aufzunehmen.

Ein halbes Jahr Zeit

Entscheidet ihr euch innerhalb der Frist für ein erneutes Abo, erhaltet ihr wieder Zugriff auf eure gespeicherten Daten. Wartet ihr länger, sind diese offenbar verloren. Das gilt jedoch nicht für die Retro-Titel, die ihr über Nintendo Switch Online spielen könnt. Speicherstände aus diesen Spielen verfallen auch 180 Tage nach Beendigung des Abos nicht, sondern nur, wenn ihr sie manuell löscht.

Die Zusicherung Nintendos ist natürlich erfreulich, doch es gibt immer noch vieles, was die Freude an dem Online-Dienst trübt. Dazu gehört unter anderem die Tatsache, dass ihr nicht in allen Spielen online speichern könnt. Außerdem lässt sich der Voice-Chat weiterhin nur in Verbindung mit einem Smartphone nutzen.

Ärgerlich ist zudem, dass ihr euch mindestens einmal pro Woche bei Nintendo Switch Online einloggen müsst, um die beinhalteten Retro-Titel spielen zu können. Im Vergleich zu PlayStation Plus und Xbox Live Gold hat der Online-Dienst noch viel Nachholbedarf. Dafür ist er aber auch um einiges günstiger.