Nintendo Switch: Papp-Set macht die Konsole zur VR-Brille

Neueste Technik und ein Stückchen Pappe: Für die Nintendo Switch gibt es schon bald ein neues Labo-Set. Mit dem "Toy-Con 04: VR Kit" verwandelt ihr eure Konsole in eine Virtual-Reality-Brille. Das Set richtet sich wie die vorherigen in erster Linie an Kinder, dürfte aber auch Erwachsene begeistern.

Mit dem "Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit" sollen Nutzer noch mehr "machen, spielen und entdecken" als zuvor, wie das Unternehmen auf seiner Webseite ankündigt. Mit dem Papp-Set und der Nintendo Switch sollen Familien eine einzigartige VR-Erfahrung zum selber bauen erhalten. Ihr könnt das neue Set bereits vorbestellen, offizieller Marktstart ist der 12. April 2019.

Komplett-Paket für 80 Dollar

Zusätzlich zum "Toy-Con 04: VR Kit" veröffentlicht Nintendo zwei Erweiterungen mit unterschiedlichem Zubehör. Das Starter-Set etwa enthält neben der Papp-VR-Brille noch einen Blaster, den ihr ebenfalls zusammenbauen und mit der Nintendo Switch nutzen könnt. Im "Expansion Set 1" befinden sich eine Kamera und ein Elefant. Das zweite Erweiterungs-Set bietet einen Vogel und ein Windpedal.

Für eigene Virtual-Reality-Kreationen steht die Software "Toy-Con Garage" bereit, wie The Verge berichtet. Das Starter-Set soll zum Marktstart 40 Dollar kosten. Die Erweiterungen kosten beide jeweils 20 Dollar. Das komplette "Nintendo Toy-Con 04: VR Kit" ist zur Veröffentlichung für 80 Dollar erhältlich. Die spannenden Papp-Sets gibt es seit Anfang 2018. Für Aufsehen sorgte unter anderem im Sommer 2018 ein Set, mit dem ihr eure Nintendo Switch in einen Spielautomaten verwandeln könnt.