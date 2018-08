Nintendo Switch: Pro-Controller für "Super Smash Bros. Ultimate" geplant

Das "Super Smash Bros."-Gamepad soll in etwa so viel kosten wie der normale Pro-Controller

Die Nintendo Switch soll bald einen neuen Pro-Controller erhalten – in einem passenden Design zu dem Spiel "Super Smash Bros. Ultimate". Das Gadget soll sowohl als Bundle mit dem Spiel im Steelbook als auch getrennt davon erhältlich sein.

Auf der offiziellen Webseite zu dem Spiel kann der Pro-Controller für die Nintendo Switch bereits begutachtet werden. Die in der Hand liegenden Griffe sind demnach weiß gehalten, während das Logo von "Super Smash Bros. Ultimate" in Grau und (durchsichtigem) Schwarz erscheint. Die Webseite listet das Gadget zwar bereits als "vorbestellbar" – es sind aber noch keine Händler aufgeführt, die das Gerät anbieten.

140 Dollar für das Bundle

Bei einem Anbieter in den USA soll zumindest das Bundle bereits vorbestellbar sein, wie Polygon berichtet: Der Pro-Controller und "Super Smash Bros. Ultimate" mit Steelbook werden bei Best Buy für knapp 140 Dollar angeboten. Der Preis für den Controller in der Special Edition ohne Spiel soll ähnlich dem für die normale Version ausfallen, also etwa 70 Dollar betragen.

Als Datum für die Veröffentlichung des neuen Pro-Controllers ist auf der Webseite der 7. Dezember angegeben. Interessenten müssen sich also offenbar noch bis zum Beginn des Wintermonats gedulden. Pünktlich zu Weihnachten 2018 soll es dann noch einen ganz besonderen Controller geben, der im GameCube-Stil gehalten ist. Diese Ausführung wurde bereits Ende Juli 2018 angekündigt. Der Preis liegt laut Polygon in den USA bei etwa 30 Dollar.