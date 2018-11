Nintendo Switch: Rabatt-Aktion für "Zelda" und "Mario Odyssey" im eShop

Der Black Friday zieht auch an Nintendo nicht spurlos vorbei. Im eShop für die Nintendo Switch findet ihr derzeit viele Games zu reduzierten Preisen. Angebote gibt es für Top-Titel wie "Super Mario Odyssey" und "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Im Einzelhandel kosten diese Spiele derzeit in der Regel mehr.

Kauft ihr "Super Mario Odyssey" im eShop von Nintendo, zahlt ihr derzeit nur 39,99 statt 59,99 Euro. Zudem erhaltet ihr 200 Punkte für euren nächsten digitalen Einkauf. Ebenso lohnenswert ist der Rabatt für "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" – den Top-Titel erhaltet ihr derzeit für 48,99 Euro statt 69,99 Euro, obendrauf gibt es 245 Punkte für euer Nintendo-Konto. Den Erweiterungspass für das Zelda-Abenteuer könnt ihr euch derzeit übrigens für 14,99 Euro statt 19,99 Euro im eShop besorgen.

"Skyrim", "FIFA 19" und "Donkey Kong" günstiger

Für die Nintendo Switch gibt es aber noch weitere Rabatte. So kostet der Plattformer "Donkey Kong Country: Tropical Freeze" derzeit ebenso nur 39,99 Euro. Für den gleichen Preis könnt ihr euch auch das Mammut-Rollenspiel "The Elder Scrolls V: Skyrim" zulegen. Der Rabatt für "FIFA 19" fällt nur etwas geringer aus: Das Fußball-Spiel kostet momentan 40,19 Euro. Aber Vorsicht: Die Switch-Version bietet den Modus "The Journey" nicht, der auf PS4 und Xbox One vorhanden ist.

Unter den Angeboten befinden sich auch die Spiele "South Park: Der Stab der Wahrheit" (23,99 Euro) sowie "South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe" (35,99 Euro). "Rocket League" kostet vorübergehend sogar nur 11,99 Euro. Zudem gibt es Rabatt auf eine ganze Reihe an Indie-Spielen. Viel Zeit zum Überlegen habt ihr aber nicht: Alle Angebote gelten noch bis zum 29. November 2018.