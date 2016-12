Nintendo Switch: Rollenspiel-Hit Dark Souls 3 läuft angeblich schon drauf

Dark Souls 3-Entwickler From Software ist offenbar fleißig dabei, Software für die Nintendo Switch zu produzieren. Seit der Ankündigung der Konsole wissen wir, dass Big N die Rollenspiel-Spezialisten mit an Bord geholt hat. Nun will LPVG erfahren haben, dass Dark Souls 3 auf der Konsole bereits laufen soll.

Das gehe aus den Aussagen einer nicht näher genannten Quelle hervor. Demnach gebe es interne Diskussionen bei From Software darüber, ob man die Nintendo Switch nicht mit einer Trilogie samt DLC bedenken wolle. Dark Souls 3 laufe "mit einer Performance, mit der [die Entwickler] zufrieden sind". Derzeit soll aber nur ein kleines Team an einer Umsetzung arbeiten.

Dark Souls-Trilogie für Nintendo Switch?

Bevor die Entwicklung einer Dark Souls-Trilogie in die Vollen geht, wolle From Software die Verkaufszahlen der Nintendo Switch abwarten. Sollte das Projekt dann durchgeführt werden, sei der Plan, die Switch-Fassung von Dark Souls 3 am gleichen Tag zu veröffentlichen, an dem auch eine Edition des Rollenspiels mit allen DLCs für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Autorin des Original-Artikels ist übrigens Laura Kate Dale, die schon in der Vergangenheit Insiderberichte zur Nintendo Switch veröffentlicht hat. Ende November nannte die Leakerin beispielsweise den angeblichen Release-Termin sowie geplante Spieletitel. Offizielle Informationen erfahren wir erst im neuen Jahr: Am 12. Januar 2017 plant Nintendo, die nächste Pressekonferenz zur Nintendo Switch abzuhalten.