Nintendo Switch: Sehen wir in Kürze ein neues "Pokémon"-Spiel?

"Pokémon: Let's Go" gehört nicht zur Hauptreihe der Pokémon-Spiele

Es ist schon länger bekannt, dass Entwickler Game Freak am achten Ableger der "Pokémon"-Reihe arbeitet. Während die vorherigen Teile für Handheld-Konsolen erschienen sind, kommt das neue Spiel für die Nintendo Switch. Schon bald könnten wir endlich mehr von dem Game zu sehen bekommen. Gleich zwei Termine im Februar könnten sich für die Enthüllung anbieten.

Die achte Generation von "Pokémon" könnte Nintendo bereits am 13. Februar 2019 enthüllen, wie GameRant mutmaßt. Mittlerweile ist bestätigt, dass uns an diesem Tag eine Nintendo Direct mit mehreren Neuankündigungen erwartet. Das Event hat der Hersteller zuletzt im Jahr 2018 abgehalten, seitdem sind einige Monate vergangen – es könnten also wieder größere Ankündigungen kommen.

Der "Pokémon Tag" kommt

Vielleicht spart sich Nintendo die Präsentation des achten "Pokémon" auch für einen etwas späteren Zeitpunkt auf: Am 27. Februar 2019 ist der "Pokémon Tag" – im Prinzip also der richtige Termin für die Enthüllung eines neuen Spiels mit den Taschenmonstern. Zudem findet am 2. März eine "Nintendo Treehouse"-Frage-Antwort-Veranstaltung statt. Normalerweise gibt es dieses Event wohl nur nach der Ankündigung eines großen Spiels.

Mit "Pokémon Let's Go" ist Ende 2018 zwar gerade erst ein "Pokémon"-Spiel für die Nintendo Switch erschienen, doch es handelt sich bei dem Titel nicht um einen offiziellen Ableger der Hauptreihe. "Let's Go" ist viel mehr ein Remake der klassischen Editionen Rot, Blau und Gelb, die Game Freak mit der Mechanik des Mobile-Spiels "Pokémon Go" kombiniert hat. Mit dieser Aufmachung wollen die Entwickler wohl Nutzer anlocken, die ihre Taschenmonster-Jagd bislang fast nur auf dem Smartphone eröffnet haben. Wie unser Test zeigt, lohnt sich der Titel aber auch für "Pokémon"-Veteranen.