Nintendo Switch: Startups sollen neues Zubehör für die Konsole liefern

Nintendo will die starke Verkaufsdynamik der Switch in die Länge ziehen

Die Nintendo Switch ist schon heute variabler als viele andere Konsolen. Nintendo möchte sein Modell zukünftig aber noch abwechslungsreicher gestalten und nimmt bei der Ideensammlung Startups ins Visier – ein Novum.

Nintendo sucht gemeinsam mit dem Venture-Capital-Unternehmen Scrum Ventures nach neuen Wegen, wie ihr die Switch nutzen oder damit spielen könnt: Helfen sollen dabei junge Unternehmen, Forscher an Universitäten und Teams aus größeren Firmen, berichtet Bloomberg. Der japanische Konzern und sein kalifornischer Partner suchen Zubehör, um die Spielmöglichkeiten auf der Switch auf eine neue Ebene zu bringen.

Passendes Produkt Nintendo Switch

Von Add-ons bis Chips

Nintendo schweben unter anderem komplett neue Komponenten, neues Zubehör, neue Sensoren, Chips oder Add-ons vor. Softwareideen seien hingegen nicht relevant. Sollten Nintendo und Scrum auf interessante Projekte stoßen, wollen sie den externen Entwicklern dabei helfen, die Produkte auf den Markt zu bringen oder deren Tools in die Konsole integrieren. Direkt in eines der Unternehmen will das Duo angeblich aber nicht investieren.

Laut dem Branchendienst bricht Nintendo damit mit einer Tradition. In der Vergangenheit arbeitete der Hersteller demnach nur mit etablierten Hardware-Anbietern zusammen. Jetzt öffnet sich der Konzern offenbar auch für Startups. Diese sollen helfen, die starke Verkaufsdynamik der Switch am Leben zu halten. Das Projekt befindet sich wohl noch in einem frühen Stadium, Scrum wird eine Vorauswahl treffen und die besten Ideen im Herbst an Nintendo weiterleiten.