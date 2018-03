Nintendo Switch: "Super Smash Bros." ist offenbar ein neues Spiel

Nintendo hat "Super Smash Bros." für die Nintendo Switch angekündigt und erste Details geteilt. Eine interessante Information blieb Manager Yoshiaki Koizmi uns aber schuldig: Legen die Spielemacher ein komplett neues Game auf?

Der japanische Spielehersteller lässt sich bisher nicht in die Karten schauen, ob er an einem Sequel der "Super Smash Bros."-Serie arbeitet, die alte Wii-U-Version einfach auf die Switch transferiert oder dem Spiel beispielsweise als Deluxe-Edition eine komplett neue Note gibt. Für IGN hingegen sind die Anzeichen klar: "Ein neues Spiel für eine neue Konsole."

Neue Entwickler an Bord

Das Portal stützt seine These unter anderem auf die Nintendo-Präsentation. Im Trailer wurde das für 2018 angekündigte Spiel "Super Smash Bros." genannt – und nicht "Super Smash Bros. für die Nintendo Switch". So hätte der Konzern das Game offenbar bezeichnet, wenn er einfach die Wii-U-Variante aus 2014 auf die Switch gebracht und mit einigen zusätzlichen Features angereichert hätte.

Ein weiteres Indiz: Im Trailer tauchen die Entwickler von Hal Laboratories als Nintendo-Partner auf. An der Wii-U-Version arbeiteten damals aber Bandai Namco und Sora Ltd. Beide fehlen nun, ihr Engagement wäre bei einer Enhanced-Edition allerdings nur logisch gewesen. Hal Laboratories ist mit "Super Smash Bros." gut vertraut. Das Team aus Tokio entwickelte bereits den ersten Ableger für das Nintendo 64, sowie die Varianten für GameCube und Wii. Nintendo verwendete in seiner Ankündigung zudem ein leicht verändertes und deutlich schlichteres Logo, das zunächst eher wie ein Platzhalter wirkt.