Nintendo Switch: "Super Smash Bros." soll noch 2018 erscheinen

Die Nintendo Switch ist seit März 2017 auf dem Markt und noch immer müssen Spieler auf "Super Smash Bros." warten. Die Leidenszeit könnte bald ein Ende haben: Der Nintendo-Klassiker soll noch in diesem Jahr erhältlich sein.

"The Legend of Zelda", "Super Mario" und "Super Smash Bros." sind seit Langem wichtige Säulen der Nintendo-Welt. Bisher können Gamer auf der Nintendo Switch jedoch nur die Abenteuer von Link und Mario spielen. Die "SSB" abgekürzte Videospielreihe , die die populärsten Charaktere des japanischen Herstellers vereint, hat es bislang dagegen nicht auf die portable Spielekonsole geschafft. Das dürfte sich rasch ändern, behauptet Emily Rogers im Gaming-Forum ResetEra.

Kommt eine Deluxe-Version?

Die Leak-Expertin schreibt, sie könne bestätigen, dass der Titel noch in 2018 für die Nintendo Switch angekündigt und auch veröffentlicht werde. Das Spiel soll komplett neue Inhalte, aber auch Elemente enthalten, die bereits aus den 3DS- und Wii U-Versionen bekannt seien. Ob es sich um eine Deluxe-, Sequel oder Enhanced-Edition handelt, wisse sie nicht. Bei letzterer Variante würde Nintendo nur ein bestehendes "Super Smash Bros." für die Nintendo Switch überarbeiten.

Was an dem Gerücht dran ist, lässt sich schwer einschätzen. Nintendo selbst lässt sich bisher nicht in die Karten schauen. Vielleicht lüftet der Konzern das Geheimnis, sollte es ein solches überhaupt geben, auf der Spielemesse E3 im Juni.