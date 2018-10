Nintendo Switch: Update behebt Probleme mit Online-Spielen

Für die Nintendo Switch kommt eine Aktualisierung. Zwar erhält die Hybrid-Konsole dadurch keine neuen Features, doch das Update adressiert einen möglicherweise sehr nervigen Fehler. Für Nutzer des kostenpflichtigen Online-Dienstes gibt es demnach gute Nachrichten.

Das Update auf Version 6.1.0 rollt bereits in den USA aus, wie die Support-Webseite des Herstellers aufzeigt. In Deutschland wird die neue Version für die Switch offenbar noch nicht verteilt. Mit der Installation erhaltet ihr einige generelle Verbesserungen der Systemstabilität. Zudem behebt die Aktualisierung einen Fehler: Bei einigen Spielen kann es wohl dazu kommen, dass Abos für Nintendo Switch Online nicht erkannt werden. Allerdings sei dies nur für eine kurze Zeit nach Abschluss eines Abonnements der Fall.

Abo erst seit kurzer Zeit erforderlich

So oder so verhindert der Bug vorübergehend, dass ihr im Internet mit oder gegen andere Personen spielen könnt. Seit Mitte September 2018 benötigt ihr dafür eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, die euch außerdem Zugriff auf Spieleklassiker verschafft. Welche Abo-Optionen es gibt, haben wir für euch in einem anderen Artikel zusammengefasst. Zuvor konntet ihr mit der Nintendo Switch noch ohne zusätzliche Kosten Mehrspieler-Titel zocken.

Mit dem Online-Dienst von Nintendo könnt ihr außerdem Speicherstände in der Cloud sichern. Eure Daten bleiben auch dann erhalten, wenn euer Abo ausläuft. Allerdings nur für 180 Tage – danach sind sie gelöscht, wenn ihr kein erneutes Abonnement abschließt. In diesem Fall handelt es sich leider um keinen Fehler, den der Hersteller noch mit einem Update behebt.