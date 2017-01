Nintendo Switch: Zelda Breath of the Wild angeblich doch Launch-Titel

Es ist unklar, ob Zelda: Breath of the Wild auch hierzulande zum Release erhältlich sein wird

Entgegen voriger Leaks soll Zelda: Breath of the Wild doch schon zum Release der Nintendo Switch erhältlich sein. Zumindest in den USA. Das hat Leakerin Laura Kate Dale auf Twitter bekannt gegeben. Damit widerspricht sie bewusst eigenen Aussagen von früher.

"Im Gegensatz zu meinem Bericht zum Release-Termin von BOTW kommt es 100% zum Switch-Launch in Nordamerika im März", so Dale. Sie habe bereis einen Einblick in finales Material erhalten. Ende November 2016 veröffentlichte die Leakerin eine Liste mit Spieletiteln und wann diese zu erwarten sind. Damals hieß es noch, dass zwar mit Mario ein Blockbuster zum Release der Nintendo Switch bereitstehe, Zelda: Breath of the Wild aber erst im Sommer folge.

Leakerin erntet Kritik

Während Dale auf Twitter teils Kritik erntet, weil sie früher andere Informationen veröffentlicht hat, merken andere Nutzer an, dass sie ihre Leaks stets mit entsprechenden Bemerkungen versehen hat. So gab Dale schon zum November-Leak an, dass sich die Liste von anderen Leaks unterscheide. Der Hinweis auf finales Material zum Launch-Release von Zelda: Breath of the Wild lässt nun jedoch auf wesentlich verlässlichere Angaben hoffen. Dennoch sieht sich Dale genötigt, sich zu rechtfertigen und ihren Status als Insider zu belegen.

So habe sie als einzige Person Details zum Joycon-Lenkrad vor der Enthüllung bekannt gegeben, die erst später durch Patente verraten wurden. Sie sei zudem die Einzige, die behauptet, dass Komponist Grant Kirkhope den Soundtrack zu einem Rollenspiel mit Nintendos Mario und Ubisofts Rabbids schreibt.Sollten die Angaben zu Zelda: Breath of the Wild also stimmen, bleibt trotzdem noch offen, ob das Action-Adventure auch hierzulande schon zum Launch der Switch erscheint. Da eine Lokalisation meist viel Zeit in Anspruch nimmt, wäre ein etwas späterer Release nicht unwahrscheinlich.