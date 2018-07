Nintendo verrät: So benutzen Gamer ihre Switch am liebsten

Ob etwa unterwegs im Handheld-Modus oder in den eigenen vier Wänden am TV: Besitzer einer Nintendo Switch können ihre Games auf zwei Arten genießen. Doch welchen der beiden Modi bevorzugen sie? Ein Verantwortlicher von Nintendo hat sich jetzt dazu geäußert, wie die Konsole am häufigsten genutzt wird.

Switch-Gamer kosten die Möglichkeiten ihrer flexiblen Konsole offenbar voll aus: Spieler nutzten Nintendos neueste Konsole in der mobilen Variante ungefähr genauso oft wie im TV-Modus, verriet Doug Bowser, Senior Vice President for Sales and Marketing bei Nintendo, in einem Interview mit Ars Technica. Ob die Nintendo-Konsole an den großen Bildschirm angedockt wird, soll stark von den einzelnen Spieltiteln abhängen.

Passendes Produkt Nintendo Switch

Offline-Nutzer der Switch nicht berücksichtigt

Titel wie “Just Dance” werden anscheinend überwiegend am Fernseher gespielt, Games wie “Mario Kart 8 Deluxe” oder das mehrfach als Spiel des Jahres ausgezeichnete “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” kämen dagegen auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen stationärer und mobiler Spielzeit. Offenbar greifen Nutzer der Nintendo Switch zu diesen Titeln immer wieder gerne – egal wo sie sich gerade zum Spielen befinden.

Im Oktober 2017 hatte Nintendo schon einmal Zahlen zum Nutzungsverhalten der Switch-Gamer bei einer Präsentation veröffentlicht. Damals gab der japanische Spielehersteller an, dass eine Mehrheit von 50 Prozent der Nutzer Handheld- und TV-Modus gleichermaßen verwenden. 30 Prozent nutzten dagegen überwiegend (in mehr als 80 Prozent ihrer Spielzeit) den Handheldmodus. 20 Prozent bevorzugten wiederum das Zocken am Fernseher. Übrigens: Bei diesen Zahlen berücksichtigt Nintendo wohl nur Spieler, die mit ihrer Switch online gehen. Gamer, die ihre Spiele ausschließlich offline starten, fließen nicht in die Statistik mit ein.