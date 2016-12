Nintendo will ab 2017 jährlich zwei bis drei Smartphone-Spiele entwickeln

Super Mario Run soll nur der Anfang sein: Nintendo will ab dem kommenden Jahr noch mehr Spiele für iOS und Android entwickeln, wie Nintendo Everything berichtet. Somit könnten uns 2017 weitere bekannte Charaktere wie Link oder Donkey Kong auf den Smartphones erwarten.

In einem Interview mit Kyoto Shimbun hat Nintendo President Tatsumi Kimishima über die Zukunftspläne des Unternehmens im mobilen Sektor gesprochen: Demnach sei künftig der Release von zwei bis drei größeren Games für iOS und Android pro Jahr geplant. Smartphone-Spiele sollen für das Unternehmen ab 2017 somit einen größeren Stellenwert einnehmen.

Vom Smartphone zur Switch

Nintendo-Titel für Smartphones seien in Zukunft eines der Standbeine des Unternehmens – und dabei soll es nicht nur um die direkten Gewinne gehen: Mit den Games soll eine Basis von Spielern geschaffen werden, die das Geschäft mit Konsolen wie der im Frühjahr 2017 erscheinenden Nintendo Switch stärken. Somit könnte es der Plan sein, durch die iOS- und Android-Apps Spieler für die kommenden Vollpreistitel anzulocken.

Nintendos erstes Game für Smartphones ist Super Mario Run, das seit einigen Tagen im Apple App Store für iPhones und iPads verfügbar ist. Über 40 Millionen Downloads kann Nintendo bereits verzeichnen, davon sollen laut Kimishima viele Nutzer die Kosten in Höhe von knapp 10 Euro für das Freischalten aller Features gezahlt haben. Bisher würde der Titel die Erwartungen erfüllen, angepeilt sei aber noch die Marke von 100 Millionen Downloads.

In dem Sidescroller Super Mario Run steuert Ihr den bekannten Klempner durch verschiedene Level. Anders als in den klassischen Konsolen-Abenteuern von Mario rennt dieser automatisch; nur noch die Sprünge müssen von Euch zum richtigen Zeitpunkt via Fingertipp ausgeführt werden. In der kostenlosen Download-Version könnt Ihr die ersten drei Level anspielen und Euch so vor dem Kauf einen Eindruck verschaffen. Mehr Informationen über Super Mario Run findet Ihr im CURVED-Test. 2017 soll der Titel auch für Android-Geräte erscheinen. Wir sind gespannt, welche Nintendo-Spiele ihren Weg noch auf Smartphones und Tablets schaffen.