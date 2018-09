Nissan, Renault und Mitsubishi wollen Android in ihre Autos bringen

Google engagiert sich mit Technologien wie Android verstärkt in der Automobilbranche. Das Unternehmen will in Zukunft in immer mehr Fahrzeugen zum Herz von deren Software werden.

Google kooperiert künftig mit der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz. Der Hersteller aus Kalifornien will Android-basierte Infotainmentsysteme in Millionen von Autos der drei Konzerne integrieren, teilte Google dem Wall Street Journal mit. Die ersten Fahrzeuge, die von der Partnerschaft profitieren, sollen im Jahr 2021 auf den Markt kommen.

Kunden sind an Google-Produkte gewöhnt

Die Rede ist laut den Partnern von "Infotainmentsystemen der nächsten Generation". Fahrer sollen über die Bildschirme im Armaturenbrett unter anderem auf Google Maps, den Play Store und Google Assistant zugreifen können. Ob das Projekt bei den Nutzern gut ankommt, wird sich zeigen. Die Führungskräfte der Allianz sind jedoch von einem erfolgreichen Verlauf überzeugt. Die Menschen würden die Google-Produkte bereits kennen und seien an sie gewöhnt, heißt es.

Für Google ist die Partnerschaft ein großer Schritt, um in der Autobranche Fuß zu fassen und sein Betriebssystem in immer mehr Autos zu integrieren. Die Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi verkaufte in der ersten Jahreshälfte mehr Pkw als jeder andere Konzern, so der Bericht. Zudem wird das nächste Infotainmentsystem von Volvo auf Android basieren und auch Volkswagen arbeitet bei einigen Audi-Fahrzeugen bereits mit Google zusammen, um das Navigationssystem der Premium-Marke zu optimieren.