"No Man’s Sky Online": Update soll Multiplayer-Erlebnis stark verändern

Seit Herbst 2018 könnt ihr die Welt in "No Man's Sky" gemeinsam mit Mitspielern erkunden. Möglich gemacht hat das ein großes kostenloses Update namens "Next". Nun hat das verantwortliche Entwicklerstudio Hello Games eine weitere umfassende Aktualisierung angekündigt.

Das nächste Kapitel wird "No Man’s Sky: Beyond" heißen und aus drei "Komponenten" bestehen, die offenbar schrittweise erscheinen. Denn Beginn macht im Sommer 2019 "No Man’s Sky Online". Das Update werde ein "radikal neues Social- und Multiplayer-Erlebnis beinhalten, das es Spielern im gesamten Universum ermöglicht, sich zu treffen und miteinander zu spielen".

"No Man’s Sky Online": Kein MMO

Damit niemand auf falsche Gedanken kommt, versichert Hello Games: "Wir betrachten 'No Man's Sky' nicht als MMO – es wird kein Abo notwendig sein, keine Mikrotransaktionen geben und ['No Man’s Sky Online'] wird für alle bestehenden Spieler kostenlos sein." Die kommenden Änderungen seien eine Reaktion auf den positiven Effekt, den das "Next"-Update auf das Gameplay habe.

Die letzte große Aktualisierung hat bereits einen Online-Multiplayer-Modus für bis zu 16 Spieler eingeführt. Dementsprechend ist unklar, worin die Neuerungen von "No Man’s Sky Online" bestehen sollen. Genauer darauf eingehen will Hello Games in den nächsten Wochen.

Die Entwickler scheinen aber bereits überzeugt, dass "No Man’s Sky: Beyond" die Community begeistern wird. Es handle sich um das bislang ambitionierteste Kapitel und sei etwas, an dem Hello Games unglaublich intensiv gearbeitet hat.