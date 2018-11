Nokia 106: HMD stellt überarbeitetes Feature-Phone vor

Physische Tasten, kleines Display: So sieht das Nokia 6 aus

Mit dem Nokia 106 hat HMD Global ein überarbeitetes Feature Phone vorgestellt, das über eine physische Tastatur verfügt. Ganz ohne Besonderheiten kommt das Gadget allerdings nicht aus. Zudem hat es eine Akkulaufzeit, die deutlich länger als bei aktuellen Smartphones ausfällt.

Das neue Nokia 106 bringt als größte Neuerung Dual-SIM mit. Nutzer können also künftig zwei Telefonnummern mit dem Feature Phone nutzen. Zum Beispiel eine private und eine geschäftliche Nummer. Während moderne Smartphones viel Speicherplatz bieten, der selbstfür mehrere 4K-Videos reicht, hat das Nokia 106 gerade einmal Platz für 2000 Kontakte und 500 SMS. Zudem sind 4 MB (Nein, das ist kein Tippfehler) Arbeitsspeicher vorhanden.

Mehrere Wochen Akkulaufzeit

Der sehr kompakte Bildschirm misst 1,8 Zoll in der Diagonale und ist somit kaum größer als der Screen einer Smartwatch. Zum Vergleich: Die 44-mm-Ausführung der Apple Watch Series 4 kommt auf 1,78 Zoll. Das Nokia 106 löst außerdem mit 120 x 160 Pixel auf. Eine Kamera ist nicht vorhanden – Speicherplatz für viele Fotos würde aber so oder so fehlen. Offenbar versucht das Feature Phone nicht einmal, ein Smartphone zu sein – und konzentriert sich ganz auf die klassischen Handy-Funktionen.

Der Akku hat eine Kapazität von 800 mAh. Laut HMD Global reicht das für ungefähr 21 Tage Standby aus. Außerdem soll eine Ladung für 15 Stunden Telefonate genügen. Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat und soll sehr robust sein. Ein paar simple Spiele dürfen auf dem Nokia 106 nicht fehlen: Vorinstalliert ist etwa Snake Xenzia. Das Feature Phone kommt offenbar nur in der Farbe Dark Grey in den Handel. Wie viel es kosten wird und ob es auch in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.