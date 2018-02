Nokia 2 erhält Sicherheitsupdate für Februar

Das Nokia 2 hat zwar noch immer nicht sein Update auf Android Oreo erhalten, doch verfügt es dafür zumindest schon einmal über das neueste Sicherheitsupdate. HMD Global hat für das Einsteiger-Smartphone eine frische Aktualisierung veröffentlicht, mit der wieder einige Sicherheitslücken ausgebessert werden.

Das Nokia 2 ist abgesehen vom Feature-Phone Nokia 3310 das günstigste Modell im Sortiment von HMD Global. Trotzdem ist es GSMArena zufolge aber nun, zumindest was die Sicherheit des Android-Betriebssystems betrifft, auf dem aktuellen Stand. Zu verdanken hat das Gerät dies der fast unveränderten Version von Googles Software: Weil HMD Global auf umfangreiche Anpassungen verzichtet hat, können auch Updates für das Android-System ohne großen Mehraufwand direkt an die Nutzer weitergeleitet werden.

Passendes Produkt Nokia 2

Das Warten auf Android Oreo

Erschienen ist das Nokia 2 noch mit Android Nougat. Laut des Herstellers soll das Gerät bald das Update auf Android Oreo erhalten. Wider erwarten soll es sich dabei aber nicht mehr um Version 8.0, sondern bereits um Android 8.1 handeln. Derzeit ist zwar nur Android 7.1.1 Nougat für das Nokia 2 verfügbar, doch verhindert dies nicht die Installation aktueller Sicherheitsupdates wie des nun für Februar 2018 erschienenen.

Die frisch veröffentlichte Aktualisierung ist gerade einmal knapp 90 Megabyte groß und kann je nach verfügbarem Datenvolumen und Sicherheitsbedenken auch problemlos unterwegs per Mobilfunk heruntergeladen werden. Noch etwas unklar ist, wie lange es dauern wird, bis auch wirklich jeder Nutzer in Deutschland die Benachrichtigung für das verfügbare Update erhalten hat. In Indien wurde offenbar mit der Verteilung begonnen. Es dürfte aber nicht lange dauern, bis HMD Global auch die Nokia 2-Exemplare in weiteren Ländern versorgt.