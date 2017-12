Nokia 3 erhält Sicherheitsupdate für Dezember

Das Update für das Nokia 3 hat eine Größe von 345,5 MB und sollte alle Sicherheitslücken von Android schließen, die bis zum 1. Dezember 2017 bei Google bekannt waren, berichtet Nokiapoweruser. Außerdem soll die Aktualisierung die Stabilität des Betriebssystems verbessern und allgemeine Verbesserungen für die Benutzeroberfläche mitbringen.

Kein Android 7.1.2

Das Update bringt das Nokia 3 nicht auf Android 7.1.2 – im Oktober hatte es noch geheißen, dass diese Version des Betriebssystems noch im November erscheinen soll. Mittlerweile sieht es allerdings so aus, als würde HMD Global das Smartphone direkt auf Android 8.0 Oreo updaten und Android 7.1.2 überspringen. Wenn ihr eines der neuen Nokia-Smartphones besitzt, könnt ihr euch für das Beta-Programm anmelden und die neue Android-Version bereits ausprobieren.

Das Update für das Nokia 3 sollte euch in naher Zukunft via OTA (Over the Air) angeboten werden. Wie üblich erfolgt der Rollout der Aktualisierung schrittweise – es könnte also noch ein paar Tage dauern, bis ihr die Mitteilung zur Verfügbarkeit erhaltet. Wenn ihr nicht so lange warten möchtet, könnt ihr alternativ in den "Einstellungen" des Gerätes manuell nach Systemupdates suchen.