Nokia 3310: Neue Version surft schneller im Internet

Das Nokia 3310 4G wird wohl so aussehen wie die 2G-Version (Bild)

Die ursprüngliche Version des Nokia 3310 war eines der beliebtesten Handys seiner Zeit. Grund genug für HMD Global, innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Neuauflagen des Klassikers zu veröffentlichen. Nun heißt es, eine dritte Version werde bald folgen.

Die chinesische Behörde TENAA hat ein Gerät mit der Modellnummer Nokia TA-1077 zertifiziert, berichtet Nokiamob. Dabei soll es sich um das Nokia 3310 4G handeln. Es wäre nach der 2G- und 3G-Version bereits die dritte Neuauflage des Nokia-Klassikers. Anders als die beiden Vorgänger soll sie LTE-Netze unterstützen.

Kommt WhatsApp auf das Feature-Phone?

Außerdem setzt HMD Global beim Nokia 3310 4G offenbar auf ein anderes Betriebssystem. Statt Nokia Series 30+ soll YunOS zum Einsatz kommen. Das Betriebssystem basiert auf Android und ist wohl mit einigen Apps für das Google-Betriebssystem kompatibel. Das könnte bedeuten, dass eine womöglich abgespeckte Version von WhatsApp den Weg auf das Gerät finden wird.

Ansonsten scheint HMD Global alles beim Alten zu belassen. Gehäusemaße und Display-Diagonale (2,4 Zoll) des Nokia 3310 4G sollen mit denen der Vorgänger identisch sein. Auch an der Akkukapazität von 1200 mAh ändert sich offenbar nichts. Ein genaues Erscheinungsdatum für das Gerät sei zwar noch nicht bekannt. Vermutlich soll es jedoch innerhalb der ersten beiden Januarwochen 2018 in China verfügbar sein. Wie sich die 2G-Version in unserem Test geschlagen hat, könnt ihr hier nachlesen.