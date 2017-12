Nokia 6 (2018): Erste Details zur Neuauflage sind bekannt

Erhält das Nokia 6 schon in naher Zukunft einen Nachfolger? Angeblich arbeitet HMD Global bereits an einer Neuauflage des im Juli 2017 erschienenen Smartphones. In China soll das Gerät für 2018 bereits seine Zertifikation erhalten haben.

Die chinesische Behörde TEENA habe einem Smartphone mit der Kennnummer "TA-1054" die Zulassung erteilt, berichtet Nokiapoweruser. Dabei handelt es sich angeblich um das Nokia 6 – und nicht um das Nokia 9, wie bereits vermutet wurde. Details zu Ausstattung und Design liefert das entsprechende TEENA-Dokument leider nicht. Zumindest in China wird es aber offenbar eine Dual-SIM-Version des Smartphones geben.

Schmale Ränder und On-Screen-Buttons

Älteren Leaks zufolge soll das Nokia 6 (2018) die Designsprache des Nokia 7 übernehmen. Vor allem in Bezug auf das Display könnte sich das Gerät demnach von seinem Vorgänger unterscheiden. Der Bildschirm der Variante für 2018 soll demnach in der Diagonale 5,5 Zoll messen und ein 18:9-Format aufweisen. Die Ränder sollen im Vergleich zur Ausführung von 2017 schmaler ausfallen; die physischen Tasten auf der Vorderseite würden durch On-Screen-Buttons ersetzt.

Der Fingerabdrucksensor befindet sich beim Nokia 6 (2018) angeblich auf der Rückseite. Zur Ausstattung des Smartphones gehören mutmaßlich ein Snapdragon 630, 4 GB RAM und 32 GB interner Speicherplatz. Die Kamera könnte "Dual-Sight" bieten, das auch als "Bothie-Feature" bekannt ist. Bei der mit dem Nokia 8 eingeführten Funktion wird ein Foto mit Vorder- und Rückkamera erstellt. Erscheinungstermin und Preis des Nokia-6-Nachfolgers sind derzeit noch nicht bekannt.