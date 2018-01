Nokia 6 (2018): Gerüchte zu Ausstattung und Enthüllungstermin

Das Nokia 6 (2018) soll offenbar schon bald vorgestellt werden. Denkbar ist eine Präsentation zum Mobile World Congress in Barcelona, Ende Februar, sofern HMD Global denn überhaupt noch so lange warten möchte. Die chinesische Prüfeinrichtung TENAA hat das Gerät offenbar nämlich schon genau unter die Lupe genommen und auch gleich sämtliche Spezifikationen verraten. Kommt es schon zur CES in Las Vegas?

So soll das Nokia 6 (2018) ebenso wie schon das Nokia 7 von Oktober 2017 mit Qualcomms Snapdragon 630-Chipsatz laufen. Zusammen mit 4 GB RAM ergibt sich ein solides Smartphone aus dem Mittelklasse-Bereich. Nutzer, welche zur Neuauflage des Nokia 6 greifen, sollen GSMArena zufolge offenbar zwischen Varianten mit 32 und 64 GB internem Speicher wählen können.

Enthüllung womöglich schon zur CES

Wem der Speicher nicht reicht, der wird aber auch eine microSD-Karte zur Hand nehmen und so für noch mehr Platz sorgen können. Wer darauf keinen Wert legt oder lieber die Dienste mehrerer Mobilfunkanbieter gleichzeitig nutzen möchte, der wird anstelle der Speicherkarte wohl auch eine zweite SIM-Karte einlegen und nutzen können.

Der Bildschirm misst 5,5 Zoll in der Diagonale, die Auflösung beträgt 1920 x 1080 Pixel. Hinten besitzt das Nokia 6 (2018) eine einfache 16-MP-Kamera, die vorne löst mit 8 Megapixel auf. Selbst die geplanten Farbvarianten wurden bereits von der chinesischen TENAA verraten: So soll das Nokia (2018) in Weiß, Blau und Schwarz erscheinen. Näheres über den Preis und den Marktstart erfahren wir womöglich schon bald. Gerüchten zufolge soll die Vorstellung nämlich bereits im Rahmen der CES-Messe in Las Vegas, am 5. Januar, erfolgen.