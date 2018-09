Nokia 7.1 Plus? HMD Global kündigt Event im Oktober an

HMD Global könnte schon bald das Nokia 7.1 Plus enthüllen: Anfang Oktober wird das finnische Unternehmen sehr wahrscheinlich ein neues mobiles Gerät präsentieren. Ob es sich dabei um ein neues Flaggschiff handelt, ist derzeit noch ungewiss.

HMD Global hat für den 4. Oktober 2018 zu einer Veranstaltung in London eingeladen, wie GSMArena berichtet. Start ist um 17 Uhr Ortszeit. Aus dem Teaser zu dem Event geht nur hervor, dass die "Nokia-Smartphone-Familie" um ein neues Mitglied bereichert werden soll. Das Nokia 7.1 Plus gilt als möglicher Kandidat für die Vorstellung, doch auch das Nokia 9 als "echtes Flaggschiff" befinde sich noch im Rennen.

Kamera mit fünf Linsen?

Im August 2018 hieß es noch, dass HMD Global das Nokia 9 im gleichen Monat veröffentlichen würde. Am 21. August wurde dann aber nur das Nokia 5.1 Plus vorgestellt, das in Deutschland gar nicht erscheint. Anfang September gab es dann Gerüchte, dass in einem Nokia-Smartphone eine Kamera mit fünf Linsen zum Einsatz kommen soll. Als Name stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch "Nokia 10" im Raum.

Das Nokia 9 könnte laut GSMArena den aktuellen Top-Chipsatz von Qualcomm nutzen, den Snapdragon 845. Das Nokia 7.1 Plus hingegen soll mit dem Snapdragon 710 ausgestattet sein, der angeblich auf stolze 6 GB RAM zugreifen darf. Dazu kommt mutmaßlich eine Dualkamera von Carl Zeiss auf der Rückseite. Da HMD Global angekündigt habe, dass alle neuen Geräte Teil des Android-One-Programms sein werden, dürfte dies auch auf das mysteriöse Gerät zutreffen. Am 4. Oktober wissen wir vermutlich mehr.