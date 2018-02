Nokia 7 Plus: So soll es aussehen

Das Nokia 7 Plus soll wie das Nokia 7 (Bild) ein Mittelklasse-Smartphone sein

Ende 2017 fand das Nokia 7 Plus erstmals Erwähnung. Bis dahin hatte niemand das Gerät auf dem Schirm. Ziemlich genau eineinhalb Monate später taucht nun zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein Bild auf, auf dem das Smartphone von HMD Global zu sehen sein soll.

Der neue Leak hat jedoch vor allem aus einem Grund mehr Gewicht als der vorangegangene. Er stammt vom in der Regel äußerst treffsicheren Experten Evan Blass, der uns vor Kurzem bereits zeigte, wie das Galaxy S9 aussehen wird. Insofern stehen die Chancen gut, dass ihr in dem unter diesem Artikel eingebundenen Tweet tatsächlich das Nokia 7 Plus seht.

Nokia 7 Plus erhält wohl Android One

Das Smartphone hat offenbar ein 18:9-Display, dessen Ränder nicht allzu dick ausfallen. Damit wäre es das erste Gerät, bei dem HMD Global auf den derzeit so angesagten Formfaktor setzt. Lasst euch von dem großen Bildschirm und dem hochwertigen Eindruck aber nicht blenden: Das Nokia 7 Plus gehört vermutlich wie das Nokia 7 der Mittelklasse an.

Laut Evan Blass wird HMD Global das Nokia 7 Plus sogar mit Android One ausliefern. Diese besondere Version von Googles Betriebssystem richtet sich eigentlich an leistungsschwächere Geräte, denen nur wenig RAM und interner Speicher zur Verfügung stehen.

Allerdings hieß es zuletzt, dass das Nokia 7 Plus immerhin 4 GB RAM erhalten soll, was sich durchaus sehen lassen könnte. Ein Vorteil von Android One wäre, dass es kurze Update-Zyklen ermöglicht. Doch in dieser Hinsicht ist HMD Global ohnehin einer der vorbildlichsten Hersteller.