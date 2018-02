Nokia 8: Das Update auf Android 8.1 ist da

Was zeitnahe Aktualisierungen anbelangt, kann sich HMD Global nichts vorwerfen lassen. Der Rollout von Android 8.1 Oreo für das Nokia 8 hat begonnen, wie Chief Product Officer Juho Sarvikas über Twitter verlauten lässt.

Seine freudige Botschaft: "Wir rollen Android Oreo 8.1 für das Nokia 8 aus. Holt euch das bislang süßeste Android." Auch das Update auf Android 8.0 hat das Flaggschiff als eines der ersten Smartphones überhaupt erhalten. Die Version 8.1 kommt außer auf Google-Geräten wie dem Pixel 2 bisher auf kaum einem Smartphone zum Einsatz.

Update bereits im Umlauf

Das Update auf Android 8.1 Oreo soll laut Android Police bereits die ersten Nutzer erreicht haben. Der Download erfolge wie üblich OTA (over the air). Euer Nokia 8 sollte sich also bei euch bemerkbar machen, sobald die Aktualisierung bereitsteht. Die Update-Datei beansprucht offenbar 1,5 GB eures internen Speichers und beinhaltet den Sicherheitspatch für Februar 2018. Aufgrund der beachtlichen Größe solltet ihr beim Download also auf eine aktive WLAN-Verbindung achten.

Android 8.1 bringt eine Reihe von Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger. Unter anderem soll das Betriebssystem euer Nokia 8 besser vor unerwünschten Zugriffen schützen und den Akkustand von gekoppelten Bluetooth-Geräten anzeigen. Während das Nokia 8 innerhalb kurzer Zeit Aktualisierungen auf Android 8.0 und 8.1 erhalten hat, warten andere Geräte immer noch auf das erste Oreo-Update. Unsere Übersicht verrät euch, welche Geräte die Hersteller bereits bedient haben und wo noch Nachholbedarf besteht.