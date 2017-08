Nokia 8 könnte Android O ab Werk erhalten

Das Nokia 8 könnte eines der ersten Smartphones sein, das Android O erhält: In einer Datenbank ist offenbar das Gerät mit der entsprechenden Betriebssystem-Version gelistet. Womöglich steht Android 8.0 also schon ab Werk zur Verfügung. Zudem ist die mutmaßliche Benutzeroberfläche der Kamera-App geleakt.

Knapp zwei Wochen vor der offiziellen Präsentation des Nokia 8 ist ein Gerät mit der Bezeichnung "Unknown Heart" in der GeekBench-Datenbank aufgetaucht. Dass sich hinter diesem Namen das kommende Top-Smartphone vom Hersteller HMD Global verbirgt, lässt sich aus den Angaben schließen: Das Mainboard "MSM8998" deutet auf einen Snapdragon 835 hin, zudem sind 4 GB RAM angegeben – wie es Gerüchte dem Modell schon in der Vergangenheit zugesprochen haben. Als Betriebssystem ist Android 8.0 eingetragen.

Kamera-App mit vielen Möglichkeiten

Womöglich ist auf dem Nokia 8 zur Veröffentlichung also bereits Android O vorinstalliert. Dies würde zumindest zu einem Gerücht passen, laut dem der Rollout der neuen Version bereits in der kommenden Woche beginnt. Die Präsentation des Nokia 8 selbst findet am 16. August 2017 statt. Sollte Google das Betriebssystem-Update tatsächlich in Kürze veröffentlichen, ist es also durchaus möglich, dass HMD Global das Smartphone direkt mit Android 8.0 ausliefert. Da Nokia-Geräte mit einer nahezu "puren" Version von Android ausgestattet seien, müsste der Hersteller auch nicht allzu viele Anpassungen vornehmen.

Zudem sind über die chinesische Webseite Baidu Bilder aufgetaucht, auf denen die Kamera-Benutzeroberfläche des Nokia 8 zu sehen sein soll. Ihr findet die Aufnahmen unterhalb dieses Artikels. Den Fotos zufolge kann die Dualkamera in drei verschiedenen Modi genutzt werden: "RGB", "Dual-Lens" und "Mono". Somit dürfte das Gerät über keinen optischen Zoom verfügen, sondern nutzt stattdessen die zwei Linsen, um die Bildqualität zu verbessern. Wie zum Beispiel beim Huawei P10 werden im "Dual-Lens"-Modus womöglich eine Aufnahme in Farbe und eine in Schwarz-Weiß kombiniert, um ein Foto mit hohem Detailgrad zu erzeugen.