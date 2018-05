Nokia 8: Pro-Update für die Kamera soll bald erscheinen

Das Nokia 8 ist zwar ein Top-Smartphone, doch die Features der verbauten Kamera sind momentan noch nicht ganz so "top". Allerdings handelt es sich hier um eine Angelegenheit, die sich über ein Software-Update lösen lässt. Schon bald soll das flotte Modell von HMD Global endlich einen Pro-Modus erhalten, mit dem ihr mehr Kontrolle über die Einstellungen der Knipse bekommt.

Seit Monaten arbeitet HMD Global an einem Kamera-Update für das Nokia 8, verrät Juho Sarvikas, Chief Product Officer des Unternehmens, auf Twitter. Die Entwickler haben offenbar viel Mühe in das Vorhaben gesteckt und überarbeiten die Kamera-App komplett. Das Ganze dauert wohl länger als zunächst gedacht. Doch schon in Kürze kommt die Aktualisierung dann wohl. Diese wird dann voraussichtlich einen Pro-Modus erhalten.

Bessere Fotos mit manuellen Einstellungen

Andere Modelle von HMD, wie das Mittelklasse-Gerät Nokia 6 (2018), sind bereits ab Werk mit einem Pro-Modus für die Kamera ausgestattet – es ist daher durchaus fraglich, wieso gerade das Nokia 8 einen solchen nicht bietet. Über den Modus könnt ihr Werte wie ISO und Belichtungszeit manuell einstellen. Dadurch nutzt ihr beispielsweise das vorhandene Licht von einem Motiv noch besser aus und könnt für stärkere Kontraste sorgen.

So ein Pro-Modus lohnt sich: Experimentiert ihr zum Beispiel in der Nacht etwas mit den manuellen Einstellungen herum und nutzt ein Stativ, ist mit vielen Smartphones sogar ein Bild des Sternenhimmels möglich. Bereits Ende Februar 2018 hat HMD Global versprochen, dass der Pro-Modus des Nokia 8 Sirocco und Nokia 7 Plus auch auf weiteren Modellen des Herstellers via Update verfügbar sein wird. Dieses Versprechen dürfte für das Nokia 8 also in wenigen Wochen endlich eingelöst werden.