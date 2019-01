Nokia 8 Sirocco: Update auf Android Pie rollt endlich aus

In Kürze könnt ihr Android Pie auf eurem Nokia 8 Sirocco installieren

Das Warten hat endlich ein Ende: HMD Global rollt derzeit das Update auf Android Pie für das Nokia 8 Sirocco aus. Das soll das Unternehmen in einer Pressemitteilung bestätigt haben.

Die Aktualisierung soll die Build-Nummer V4.12 tragen, wie NokiaPowerUser berichtet. Für die Installation auf eurem Nokia 8 Sirocco benötigt ihr offenbar 1379,5 MB Speicherplatz. Aufgrund der Größe des Updates solltet ihr den Download über ein WLAN vornehmen. Euer Gerät benachrichtigt euch automatisch, sobald ihr Android Pie herunterladen könnt. Erste Nutzer sind anscheinend bereits dazu in der Lage.

Längere Akkulaufzeit durch Android Pie

Da es sich bei dem Nokia 8 Sirocco um ein Android-One-Gerät handelt, sollte das Update die aktuelle Version von Googles mobilem Betriebssystem in nahezu unangepasster Form enthalten. Auf welche neuen Features ihr euch freuen könnt, lest ihr in einem früheren Artikel von Jan.

Unter anderem bestimmt Android Pie automatisch die optimale Bildschirmhelligkeit, basierend auf euren Vorlieben und den in eurer Umgebung vorherrschenden Lichtverhältnissen. Außerdem erkennt die neue Android-Version, welche Apps ihr selten nutzt, und reduziert die Energiezufuhr zu diesen Anwendungen.

Das Nokia 8 Sirocco ist das achte Smartphone, das HMD Global mit Android Pie versorgt. Ausgerechnet Besitzer des Top-Modells mussten verhältnismäßig lange auf die Aktualisierung warten. Insgesamt hat sich das Unternehmen in dieser Hinsicht aber vorbildlich verhalten und zum jetzigen Zeitpunkt mehr Geräte bedient als die meisten anderen Hersteller.