Nokia 8 soll kurzzeitig auf Webseite des Herstellers aufgetaucht sein

So soll das Nokia 8 einem Leak zufolge in Silber aussehen

Hat Nokia selbst das Nokia 8 geleakt? Im Internet macht derzeit ein Bild die Runde, bei dem es sich um einen Screenshot von Nokias offizieller Webseite in China handeln soll. Daraus geht hervor, dass der Hersteller HMD Global sein neues Vorzeigemodell schon heute enthüllen wird.

Auf dem Display des Nokia 8, das auf dem mutmaßlichen Screenshot zu sehen ist, wird als Datum der 20. Juli 2017 angezeigt. Es ist in der Smartphone-Branche durchaus üblich, auf offiziellen Pressebildern das Release-Datum auf diese Weise anzuzeigen. Allerdings soll es sich in diesem Fall zumindest laut Nokiapoweruser um eine Fälschung handeln – demnach werde das High-End-Smartphone nicht an diesem Donnerstag im Juli der Öffentlichkeit vorgestellt.

Vorstellung Ende des Monats

Bislang hieß es, dass HMD Global das Nokia 8 Ende Juli 2017 präsentiert – als Datum steht der 31. im Raum. Nokiapoweruser zufolge sei es sehr wahrscheinlich, dass der Hersteller in den nächsten Tagen die Einladungen für das entsprechende Event verschickt. Da es sich um ein echtes Premium-Modell handeln soll, sei es wünschenswert, dass es die angebrachte Aufmerksamkeit erhält.

Das Nokia 8 soll den Snapdragon 835 als Antrieb nutzen, der angeblich auf einen 4 GB großen Arbeitsspeicher zugreifen kann. Das Display werde in der Diagonale 5,3 Zoll messen und mit 2560 x 1440 Pixeln in QHD auflösen. Das Hauptfeature ist vermutlich die Dualkamera auf der Rückseite, die in Kooperation mit Carl Zeiss entwickelt wurde. Das Smartphone soll zum Release weniger als 600 Euro kosten. Alle Gerüchte und Infos hat Marco für Euch in einer Übersicht zusammengetragen.