Nokia 8 und Nokia 6 erhalten Sicherheitsupdate für Dezember

HMD Global zeigt weiterhin, dass es möglich ist, Android-Smartphones regelmäßig mit Aktualisierungen zu versorgen. Das Nokia 8 und das Nokia 6 haben nun jeweils ein Update erhalten, das den Google-Sicherheitspatch für Dezember 2017 beinhaltet.

Die Dezember-Sicherheitsupdates für das Nokia 6 und das Nokia 8 sollen auch in Deutschland bereits verfügbar sein, berichtet Caschys Blog. HMD Global biete sie wie üblich OTA (Over the Air) zum Download an. Beide sollen nicht all zu viel Speicher beanspruchen: Beim Nokia 8 ist das Update 87,6 MB groß, auf dem Nokia 6 belegt es 117,4 MB.

Dezember-Update schließt Lücken

Der Sicherheitspatch für Dezember schließt mehrere Sicherheitslücken und ist daher eine Pflichtinstallation für alle Besitzer von Nokia 8 und Nokia 6. Welche Schwachstellen er im Detail adressiert, könnt ihr im Android Security Bulletin nachlesen. Hier listet Google genau auf, welche Änderungen die monatlichen Android-Sicherheitsupdates mit sich bringen. Außer dem Sicherheitspatch von Google sollen die Updates für Nokia 8 und Nokia 6 keine weiteren Neuerungen enthalten.

Interessant für Besitzer des Nokia 6 dürfte außerdem sein, dass das Oreo-Beta-Programm von HMD Global nun auch das Mittelklasse-Smartphone einschließt. Wenn ihr also Android Oreo auf dem Nokia 6 testen wollt, solltet ihr euch dafür anmelden, so lange es noch freie Plätze gibt. Nutzer des Nokia 8 sind schon einen Schritt weiter: Das Flaggschiff von HMD Global hat das Update auf Android Oreo bereits erhalten.