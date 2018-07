Nokia 8110 4G: Die Neuauflage des Bananen-Handys ist jetzt erhältlich

Beinahe fünf Monate sind seit unserem Hands-on mit dem Nokia 8110 4G in Barcelona vergangen, nun verkündet HMD Global endlich den Verkaufsstart in Deutschland. Wer also ein brandneues Feature-Phone mit einigen wenigen Apps, einem stylischen Gehäuse und viel Akkulaufzeit sucht, der könnte nun fündig werden.

Das Nokia 8110 4G ist eine Neuauflage des Verkaufsschlagers der Neunziger – und damit das Gerät den heutigen Ansprüchen zumindest etwas gerechter wird, hat HMD Global an einigen Stellen neue Features integriert: Ein Farb-Display, LTE-Funk und Zugriff auf einige Apps, auch wenn kein Android installiert ist und die Auswahl dementsprechend recht knapp ausfallen dürfte.

"Snake" ist vorinstalliert

Wie viele Apps es zum Start gibt, wie viele Anwendungen noch folgen und ob beispielsweise jemals auch WhatsApp für das Nokia 8110 4G erscheinen wird, ist unklar. Mit Sicherheit ist aber der Kult-Hit "Snake" vorinstalliert, so dass Nutzer sich Wartezeiten am Bahnhof oder Flughafen mit einer Partie des Geschicklichkeitsspiels vertreiben können.

Da Bildschirm und Leistung winzig sind, sollte der Akku deutlich länger halten als der eines Premium-Smartphones. HMD Global gibt eine Standby-Zeit von 25 Tagen mit einer einzigen Ladung an. Wie schnell der Akku aber nachlässt, wenn ihr mit LTE-Geschwindigkeit und Pfeiltasten unter dem Display durch das Web surft, müssen Tests zeigen. In Deutschland ist das Nokia 8110 4G in Gelb und Schwarz zum Preis von 89 Euro erhältlich.