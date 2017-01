Nokia: Hersteller plant offenbar gleich mehrere Enthüllungen für Februar

Flaggschiff im Februar? Nokia kündigt auf seiner Facebook-Seite an, am 26. Februar weitere Ankündigungen vorzunehmen, kurz vor dem Start des MWC 2017 also. Vermutlich der erwartete Paukenschlag.

Die Bekanntmachung passt zu der Ankündigung von Mitte Oktober 2016: Damals ließ der Nokia-CEO via Twitter wissen, dass er im Rahmen des MWC eine Keynote abhalten werde. Nun hat das Unternehmen auf Facebook den 26. Februar genannt. Eigentlich galt der Beitrag dem kürzlich enthüllten Nokia 6, das bald in China erscheint – und vorerst nur dort. Doch stellt das Unternehmen im selben Post "weitere Ankündigungen" zum MWC-Auftakt in Aussicht.

Zwei, drei oder gleich sechs Smartphones?

Alles deutet also darauf hin, dass wir auf der Elektronik-Messe gleich mehrere neue Smartphone mit dem Nokia-Branding zu sehen bekommen – und womöglich gar nicht mal so wenige. Erst kürzlich hieß es, Markeninhaber HMD plane sechs bis sieben Nokia-Smartphone für das Jahr 2017. Bislang ist nur das eingangs erwähnte Nokia 6 offiziell, ein Einsteiger-Modell mit wenig spektakulärer Hardware.

Umso größer ist die Neugier, mit welchen Specs HMD die Topmodelle ausstatten wird. Gerüchten zufolge wird das Flaggschiff unter dem Namen "Nokia P" firmieren, mit Snapdragon 835 als Antrieb, 6 GB RAM und einem QHD-Display mit 5,5-Zoll-Bildschirmdiagonale. Überdies ist eine Kameralinse von Traditionshersteller Carl Zeiss im Gespräch. Was wirklich drin steckt, erfahren wir voraussichtlich am 26. Februar.