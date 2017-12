Nokia-Smartphones für 2018: So heißen die neuen Modelle

Kurz vor Jahresende hat HMD Global versehentlich verraten, welche Nokia-Smartphones uns im kommenden Jahr erwarten. Ein Name ist bislang nicht aufgetaucht.

Das Nokia 5 hat kürzlich ein Kamera-Update für die Beta von Android Oreo erhalten, berichtet Nokiamob. Innerhalb der App verbergen sich anscheinend Wasserzeichen beziehungsweise Logos für verschiedene Geräte. Neben den bekannten Modellen Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 und Nokia 8 sind ebenso enthalten: Nokia 1, Nokia 4, Nokia 9 und ein Nokia 7 Plus.

Nokia 7 mit 18:9-Display?

Damit dürfte bestätigt sein, dass HMD Global tatsächlich an dem neuen Top-Modell Nokia 9 arbeitet. Viel interessanter ist aber wohl das bisher noch gänzlich unbekannte Nokia 7 Plus: Es könnte sich um ein Smartphone handeln, das dem Zusatz "Plus" zufolge eine bessere Hardware als das Nokia 7 hat – oder um ein Gerät, dessen Display ein Seitenverhältnis von 18:9 besitzt.

Von Einsteiger- bis Top-Modell: Insgesamt dürfte HMD Global mindestens vier neue Smartphones in der Pipeline haben, die vielleicht auch schon bald offiziell sind. Im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) 2018 hält der Hersteller im Februar eine Präsentation ab. Womöglich wird dann auch das Nokia 6 (2018) vorgestellt, das die Modellnummer TA-1054 haben soll. Hinter dieser Bezeichnung könnte sich aber auch eine Neuauflage des Nokia 7 verbergen – sowie das Nokia 7 Plus. Angeblich erscheint TA-1054 nämlich in zwei Varianten: eine soll ein 16:9-Display haben, die andere einen 18:9-Screen.