Nokia: Neue Flaggschiff-Smartphones für den MWC 2017 erwartet

Der MWC 2017 könnte ganz im Zeichen neuer Nokia-Smartphones stehen. So soll Hardware-Hersteller HMD Global laut Nokiapoweruser zahlreiche Stände in den Messehallen geplant haben. Der Schluss liegt nahe, dass diese nicht nur für Teaser genutzt werden.

So hat HMD Global laut einer Liste insgesamt neun Stände gebucht, auf denen der Nokia-Partner neue Smartphones präsentieren könnte. Das würde auch zur Meldung von Mitte Oktober 2016 passen, wonach der Nokia-CEO eine Keynote auf dem MWC 2017 plant. Bisherigen Informationen zufolge erwarten uns gleich mehrere neue Geräte. Bereits im August hieß es, dass Nokia womöglich an zwei neuen Topmodellen arbeite, die noch 2016 erscheinen könnten.

Nokia-Topmodell mit Metall-Hülle?

Insgesamt könnte Nokia schon vor Ende 2016 bis zu vier neue Geräte präsentieren, worunter sich auch ein Tablet befinden könnte. Über einen Launch ist allerdings noch nichts bekannt. Die große Rückkehr ins Business mit Pauken und Trompeten scheint sich zumindest für den MWC 2017 anzukündigen. Sollte sich ein kürzlich erfolgter Leak als wahr erweisen, dann ist zumindest ein Nokia-Smartphone mit Metall-Unibody ausgestattet. So sind zwei Fotos einer Schale aufgetaucht, bei der die Antennenstreifen auf der Rückseite am äußersten Rand oben und unten erkennbar sind.

Der Name Nokia ist auch nach dem Rückzug aus dem Handy/Smartphone-Geschäft für die meisten Menschen noch gleichbedeutend mit Mobiltelefonen. Laut einer Umfrage liegt die Markenbekanntheit bei 95 Prozent – nur fünf Prozent der Befragten sagte das Unternehmen also nichts. Der Name stehe für Vertrauen, Zuverlässigkeit und einfache Benutzerführung. Bleibt zu hoffen, dass das auch nach dem Release der neuen Smartphones gelten wird.