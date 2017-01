Nokia: Unbekanntes Tablet mit Snapdragon 835 bei GFXBench aufgetaucht

Wir wissen bereits, dass Nokia 2017 mindestens 6 Smartphones veröffentlichen will. Womöglich wird diese Liste aber noch um ein Tablet erweitert: Wie NokiaPowerUser berichtet, ist ein solches Gerät inklusive Snapdragon 835-Chipsatz in der GFXBench-Datenbank aufgetaucht.

Laut dem Eintrag verfügt das unbekannte Nokia-Tablet über performante Hardware: Neben dem bereits erwähnten Top-Chipsatz Snapdragon 835 sollen 4 GB RAM in dem Gerät werkeln, an internem Speicher seien 64 GB verbaut. Sowohl auf der Geräterückseite als auch auf der Front werde eine Kamera mit 12-MP-Auflösung zum Einsatz kommen. Zum Vergleich: Die Hauptkamera des iPad Pro in 12,9 Zoll löst mit 8 MP auf, die Frontkamera mit lediglich 1,2 MP.

Displaygröße 18,4 Zoll?

Während der Snapdragon 835 und die restlichen Specs für ein Tablet durchaus realistisch erscheinen, könnte die Bildschirmdiagonale für Verwunderung sorgen: Im Datenbank-Eintrag ist ein 18,4-Zoll-Display angegeben, das in 2560 x 1440 Pixel auflöst – kompakt wäre das Nokia-Gerät damit eher nicht. NokiaPowerUser ignoriert diese Angabe offenbar und geht lediglich von einem 8,4-Zoll-Bildschirm aus.

Als Software soll das Nokia-Tablet mit Android 7.0 Nougat ausgestattet sein. Bei der modifizierten Benutzeroberfläche handle es sich um "Android FIH Edition". Dies sei eine UI, die bei Nokia Tablets zum Einsatz kommt – weshalb die Quelle hier den Beweis dafür sieht, dass dies wirklich ein Gerät mit Nokia-Branding ist. Im Februar 2017 findet bereits der Mobile World Congress in Barcelona statt und liefert uns vielleicht weitere Informationen. Im Rahmen dieser Veranstaltung soll auch das Nokia P1 mit Snapdragon 835-Chipsatz vorgestellt werden.