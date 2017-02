Nokia verspricht aktuelle Android-Versionen und schnelle Updates

Auf der sicheren Seite mit Nokia: Für seine Android-Smartphones verspricht der Hersteller, die jeweils aktuellste und sicherste Firmware über zeitnahe Updates zu liefern. Zumindest seien das die Ambitionen für die Zukunft. Womöglich folgt auch ein Beta-Programm.

HMD Global will unter dem Markennamen Nokia 2017 mindestens 6 Smartphones veröffentlichen. Auf den Geräten soll das Betriebssystem Android zum Einsatz kommen. Da Smartphone-Hersteller die jeweiligen Android-Updates von Google erst auf die eigenen Geräte und modifizierten Benutzeroberflächen anpassen müssen, dauert es für gewöhnlich einige Zeit, ehe die Aktualisierung für eine breite Auswahl an Geräten verfügbar ist – sofern das Update überhaupt kommt. Nokia soll hier mit gutem Beispiel vorangehen. Dies geht aus einer Nachricht von HMD Global an NokiaPowerUser hervor.

Weitere Informationen in Kürze

Auf die Frage der Webseite nach zukünftigen Updates und der Möglichkeit eines Beta-Programmes antwortet der Hersteller: "Unsere Ambition ist es, immer die aktuellste und sicherste Android-Version zu verwenden. Das schließt auch zeitnahe Updates ein. Wir werden im ersten Halbjahr 2017 weitere Neuigkeiten haben".

Es ist also durchaus möglich, dass Nokia noch im ersten Halbjahr ein Beta-Programm für Android-Smartphones ankündigt. Ein idealer Zeitpunkt wäre der MWC 2017 Ende Februar, auf dem der Hersteller angeblich das Nokia P1 vorstellen möchte, das Gerüchten zufolge mit einem Snapdragon 835-Chipsatz ausgestattet ist. Vielleicht erfahren wir also schon bald mehr über Nokias Pläne für die Zukunft. Ob der Hersteller zudem sein Versprechen bezüglich Updates hält, wird sich erst noch zeigen.